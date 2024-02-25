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Китай планирует обеспечить запуск к Луне космического корабля нового поколения

Китай планирует обеспечить запуск к Луне космического корабля нового поколения "Мэнчжоу" Фото: pixabay
Космодром Вэньчан в южнокитайской провинции Хайнань обеспечит запуск к Луне пилотируемого космического корабля нового поколения "Мэнчжоу" и посадочного модуля "Ланьюэ", сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hainan Ribao, Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники активно реализует проект по подготовке прототипов указанных летательных аппаратов. Параллельно конструкторы КНР создают новую ракету-носитель – это CZ-10 ("Чанчжэн-10"), которая будет построена к 2030 году и выведет их на орбиту.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР ранее объявило названия космического корабля и посадочного модуля нового поколения, которые будут использованы на предстоящем этапе национальной лунной программы – "Мэнчжоу" ("Лодка мечты") и "Ланьюэ" ("Объять Луну"). В обозримом будущем Китай планирует осуществить миссию по высадке тайконавтов на естественном спутнике Земли.

Стартовая площадка в Вэньчане – одна из 4 космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") – самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в КНР способен выводить на орбиту только Хайнань, – коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех китайских аналогов. Кроме того, этот космодром – популярная достопримечательность, которая привлекает миллионы туристов. Они ежегодно приносят доход в сотни миллионов долларов.

С космодрома провинции были запущены 7 космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотный аппарат для исследования Луны "Чанъэ-5". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.

Ранее сообщалось, что известно о состоянии американского модуля "Одиссей", приземлившегося на Луне на бок.

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