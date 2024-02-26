Часы, пережившие атомную бомбардировку Хиросимы, продали на аукционе в США

Расплавленные часы, выжившие после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, были проданы на аукционе в США за 31 113 долларов.

Как пишет Japantimes, стрелки часов, найденных в руинах города, застыли на моменте взрыва в 8:15 утра.

Аукционный дом в Бостоне не разгласил имя покупателя.

"Часы были обнаружены британским солдатом, который был направлен в Хиросиму для оказания экстренной помощи и оценки разрушений", – говорится в описании лота.

Аукционный дом охарактеризовал часы, как "знаменующие начало ядерного века и предвещающие то, что вполне может стать закатом цивилизации»"

Издание отмечает, что Международная кампания по ликвидации ядерного оружия выступила против продажи часов, направив письмо с требованием снять его с аукциона из-за опасений, что человек может извлечь прибыль из артефакта, несущего исторические уроки.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Великобритании продадут вставную челюсть Уинстона Черчилля. Набор вставных зубов Уинстон Черчилль носил во время своей речи "Мы будем сражаться на пляжах".