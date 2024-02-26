Часы, пережившие атомную бомбардировку Хиросимы, продали на аукционе в США
Как пишет Japantimes, стрелки часов, найденных в руинах города, застыли на моменте взрыва в 8:15 утра.
Аукционный дом в Бостоне не разгласил имя покупателя.
"Часы были обнаружены британским солдатом, который был направлен в Хиросиму для оказания экстренной помощи и оценки разрушений", – говорится в описании лота.
Аукционный дом охарактеризовал часы, как "знаменующие начало ядерного века и предвещающие то, что вполне может стать закатом цивилизации»"
Издание отмечает, что Международная кампания по ликвидации ядерного оружия выступила против продажи часов, направив письмо с требованием снять его с аукциона из-за опасений, что человек может извлечь прибыль из артефакта, несущего исторические уроки.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Великобритании продадут вставную челюсть Уинстона Черчилля. Набор вставных зубов Уинстон Черчилль носил во время своей речи "Мы будем сражаться на пляжах".