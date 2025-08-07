Выжившие в Хиросиме опасаются растущей ядерной угрозы

6 августа в Хиросиме отметили 80-ю годовщину атомной бомбардировки США этого японского города. Многие пожилые люди, пережившие бомбардировку, выразили разочарование растущей поддержкой мирового сообщества ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации National Public Radio, поскольку число выживших ежегодно сокращается, а их средний возраст сейчас превышает 86 лет, для многих из них эта годовщина считается последним знаменательным событием.

"Через 10 или 20 лет не останется никого, кто мог бы передать этот печальный и мучительный опыт", – сказал Минору Сузуто, 94-летний человек, переживший ядерные бомбардировки.

Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года уничтожила город и унесла жизни 140 тыс. человек. Вторая бомба, сброшенная три дня спустя на Нагасаки, унесла жизни 70 тыс. человек. 15 августа Япония капитулировала, положив конец Второй мировой войне и почти полувековому конфликту Японии в Азии.

Недавно мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи предостерег от растущего наращивания военного потенциала и использования ядерного оружия в целях национальной безопасности. Он призвал молодое поколение осознать, что подобная "ошибочная политика" может привести к "совершенно бесчеловечным" последствиям для их будущего.

Выжившие также хотят ликвидации ядерного оружия, а не его сдерживания. Некоторые из них заявили, что разочарованы недавним высказыванием президента Дональда Трампа, оправдывающим нападение Вашингтона на Иран в июне, сравнивающим его с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, а также мягкой реакцией японского правительства на это.

