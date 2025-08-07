Выжившие в Хиросиме опасаются растущей ядерной угрозы
По информации National Public Radio, поскольку число выживших ежегодно сокращается, а их средний возраст сейчас превышает 86 лет, для многих из них эта годовщина считается последним знаменательным событием.
"Через 10 или 20 лет не останется никого, кто мог бы передать этот печальный и мучительный опыт", – сказал Минору Сузуто, 94-летний человек, переживший ядерные бомбардировки.
Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года уничтожила город и унесла жизни 140 тыс. человек. Вторая бомба, сброшенная три дня спустя на Нагасаки, унесла жизни 70 тыс. человек. 15 августа Япония капитулировала, положив конец Второй мировой войне и почти полувековому конфликту Японии в Азии.
Недавно мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи предостерег от растущего наращивания военного потенциала и использования ядерного оружия в целях национальной безопасности. Он призвал молодое поколение осознать, что подобная "ошибочная политика" может привести к "совершенно бесчеловечным" последствиям для их будущего.
Выжившие также хотят ликвидации ядерного оружия, а не его сдерживания. Некоторые из них заявили, что разочарованы недавним высказыванием президента Дональда Трампа, оправдывающим нападение Вашингтона на Иран в июне, сравнивающим его с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, а также мягкой реакцией японского правительства на это.
