Премьер-министр Палестины подал в отставку

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил в понедельник, 26 февраля, что уходит в отставку, сообщает Zakon.kz.

Целью такого шага он назвал обеспечение формирования общего согласия среди палестинцев относительно политических договоренностей после военного конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, пишет Reuters.

Отставку политика еще должен принять президент Палестины Махмуд Аббас, который может попросить Штайе остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен преемник.



Штайе, вступивший в должность премьера Палестины в 2019 году, в обращении к кабинету министров заявил, что на следующем этапе необходимо будет принять во внимание складывающуюся реальность в Газе, которая была опустошена почти пятью месяцами тяжелых боев.

Он заявил, что следующий этап "потребует новых правительственных и политических мер, которые примут во внимание складывающуюся реальность в секторе Газа, переговоры о национальном единстве и острую необходимость в межпалестинском консенсусе".

"Отставка правительства Штайе имеет смысл только в том случае, если она происходит в контексте национального консенсуса относительно механизмов следующего этапа", – заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на израильтян 7 октября и последующий ответ Израиля стали самым смертоносным эпизодом конфликта между Палестиной и еврейским государством со времен войны Судного дня (1973 год).

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет — это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.