Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Премьер-министр Палестины подал в отставку

Премьер-министр Палестины подал в отставку Фото: flickr
Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе заявил в понедельник, 26 февраля, что уходит в отставку, сообщает Zakon.kz.

Целью такого шага он назвал обеспечение формирования общего согласия среди палестинцев относительно политических договоренностей после военного конфликта между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, пишет Reuters.

Отставку политика еще должен принять президент Палестины Махмуд Аббас, который может попросить Штайе остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен преемник. 

Штайе, вступивший в должность премьера Палестины в 2019 году,  в обращении к кабинету министров заявил, что на следующем этапе необходимо будет принять во внимание складывающуюся реальность в Газе, которая была опустошена почти пятью месяцами тяжелых боев.

Он заявил, что следующий этап "потребует новых правительственных и политических мер, которые примут во внимание складывающуюся реальность в секторе Газа, переговоры о национальном единстве и острую необходимость в межпалестинском консенсусе".

"Отставка правительства Штайе имеет смысл только в том случае, если она происходит в контексте национального консенсуса относительно механизмов следующего этапа", – заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на израильтян 7 октября и последующий ответ Израиля стали самым смертоносным эпизодом конфликта между Палестиной и еврейским государством со времен войны Судного дня (1973 год).

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет — это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.

Читайте также

Референдум в Германии
Референдум в Германии определит судьбу лимбургских голубей
Действия активистов
Французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций
Выборы в Беларуси
В Беларуси завершился первый в истории республики единый день голосования
Ирина Капитанова
Израиль Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: