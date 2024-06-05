Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Я прощаю его: премьер Словакии впервые выступил после покушения

Я прощаю его: премьер Словакии впервые выступил после покушения, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 00:10 Фото: Facebook/Robert Fico
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 5 июня, опубликовал в Сети свое первое видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил на своей странице в Facebook.

"Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а так же не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его", – заявил премьер Словакии.


По его мнению, напавший на него Юрай Цинтула был "всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов".

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

18 мая специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии в СИЗО. В тот же день Роберт Фицо перенес вторую операцию.

Читайте также

Космический корабль Boeing успешно запустили в первый полет в США
Космический корабль Boeing успешно запустили в первый полет в США
Подал в отставку
Премьер-министр Индии подал в отставку
Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни
Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни
Диана Абдуллаева
Словакия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: