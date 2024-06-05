Я прощаю его: премьер Словакии впервые выступил после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 5 июня, опубликовал в Сети свое первое видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил на своей странице в Facebook.

"Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а так же не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его", – заявил премьер Словакии.





По его мнению, напавший на него Юрай Цинтула был "всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов".

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



18 мая специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии в СИЗО. В тот же день Роберт Фицо перенес вторую операцию.