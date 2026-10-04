На Земле началась магнитная буря: что прогнозируют на 5 октября 2026 года

Сотрудники Института прикладной геофизики заявили о том, что на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1, сообщает Zakon.kz.

Как пишут специалисты, при этом солнечная активность остается преимущественно низкой. Утром на Солнце произошла вспышка класса C8.6 – самая сильная примерно за месяц. Также на краю солнечного диска наблюдаются крупные активные области, которые пока находятся за горизонтом.

По прогнозу специалистов, 5 октября геомагнитная обстановка сохранится неустойчивой. Возможны отдельные периоды возмущений, однако прогноз магнитной бури пока не подтвержден.

Сентябрь оказался необычно спокойным месяцем: за 30 дней на Солнце зарегистрировали только три вспышки класса M, тогда как в августе их было 12, а в июле – 56. За весь сентябрь произошла лишь одна магнитная буря минимального уровня.

В ближайшие один-два дня ожидается некоторое увеличение солнечной активности. Также возможно усиление геомагнитных возмущений из-за корональной дыры. Более точный прогноз специалисты смогут дать после наблюдения за развитием ситуации на Солнце.

Ранее ученые заявили о крайне низкой активности Солнца.