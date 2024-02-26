Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури

Уже сутки бушует мощнейшая магнитная буря, сила которой равна четырем баллам из пяти возможных. Казахстанские специалисты рассказали Zakon.kz, как она может влиять на нашу планету и на здоровье людей.

Как сообщили специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, в настоящий момент происходит один из сильных в современной истории всплесков активности. Так, за последнюю неделю произошло три вспышки высшего балла X. Последний взрыв 22 февраля зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делал большую вероятность удара по Земле.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в настоящее время процессы в активном центре находятся под наблюдением всех доступных наземных и космических средств и активно анализируются. Тот факт, что ни одна из трех вспышек уровня X не выбросила облака в сторону Земли, наводит на мысль, что область ранее произвела несколько вспышек на обратной стороне Солнца и уже избавилась от избытка массы. Именно по этой причине три прошедших взрыва прогремели вхолостую."

Как объяснила астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, это говорит о том, что потоки плазмы прошли мимо Земли.

"Полностью угроза для Земли минует только к концу недели, радиационная угроза для спутников и атмосферы Земли сохраняется на высоком уровне ближайшие несколько дней", – добавила казахстанский специалист.



Солнце – ближайшая к нам звезда, является источником света и тепла, без которых невозможно было возникновение и существование жизни на Земле.

В Европе одним из первых наблюдать Солнце стал Галилео Галилей в 1610 году с помощью своего нового телескопа, он положил начало регулярным наблюдениям солнечных пятен и солнечного цикла. Как объясняют ученые, солнечный цикл определяется количеством пятен на фотосфере Солнца, формируя цикл солнечной активности с периодом около 11 лет.

Несколько организаций независимо друг от друга ведут наблюдения солнечного цикла и подсчет пятен на Солнце – Sunspot Index Data Center (Бельгия) и в US National Oceanic and Atmospheric Administration. Наибольший интерес для ученых представляют солнечные пятна – области пониженной светимости на поверхности Солнца. Это области очень сильного магнитного поля, так как являются областями мощных солнечных вспышек, оказывающих сильное влияние на Землю.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Вместе с тем директор Технопарка КазНМУ Ильдар Фахрадиев рассказал, как нынешняя вспышка может повлиять на самочувствие людей и на их здоровье в целом.

"Магнитные бури, вызываемые активностью Солнца, продолжают будоражить умы ученых и простых людей. Их влияние на человека – тема, вызывающая много споров и дискуссий. Научные исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей головные боли, нарушения сна, усталость и даже изменения в психоэмоциональном состоянии". Ильдар Фахрадиев

Согласно изучению активности геомагнитного поля, к наиболее уязвимым группам по воздействию магнитных бурь относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Обнаружена прямая связь между солнечной активностью и числом случаев острого инфаркта миокарда. Возраст увеличивает чувствительность к изменениям в окружающей среде, включая магнитные бури. Обнаружено, что у пожилых людей наблюдается более высокая чувствительность к изменениям геомагнитной активности". Ильдар Фахрадиев

Также страдают люди с неврологическими и психическими расстройствами. Здесь прослеживается прямая связь между магнитными бурями и увеличением числа госпитализаций по психиатрическим причинам. У людей с хроническими заболеваниями усиливается реакция организма на магнитные бури, увеличивая риск обострения симптомов.

"Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье до сих пор является предметом исследований, и мнения ученых могут различаться. Некоторые исследователи утверждают, что влияние магнитных бурь на человека преувеличено, и что повседневные факторы, такие как стресс и бытовая техника, оказывают на организм более сильное воздействие. Однако на основе имеющихся данных можно сделать вывод, что определенные группы населения действительно могут быть более уязвимы к таким воздействиям. При этом для оценки рисков и выбора мер предосторожности всегда рекомендуется консультация с медицинскими специалистами". Ильдар Фахрадиев

Специалист отметил, важно понимать, что реакция на магнитные бури может сильно варьироваться от человека к человеку, в зависимости от его здоровья, возраста и индивидуальных особенностей. Поэтому, несмотря на различные мнения, многие специалисты сходятся во мнении о необходимости предпринимать определенные меры для минимизации возможного негативного воздействия этих явлений.

Многие специалисты рекомендуют следить за прогнозами солнечной активности и магнитных бурь, чтобы быть готовым к возможным изменениям в самочувствии. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные упражнения, сбалансированное питание и качественный сон, может помочь организму лучше справляться с возможным стрессом. Также рекомендуется прием витаминов и пищевых добавок, особенно антиоксидантов, для укрепления общего состояния здоровья и повышения устойчивости к внешним воздействиям, – добавил руководитель технопарка КазНМУ.

"Хотя магнитные бури и могут вызывать определенное влияние на человека, важно подходить к этому вопросу обоснованно и не преувеличивать возможные риски. Взвешенный подход и соблюдение рекомендаций специалистов помогут снизить возможное негативное воздействие этих явлений и сохранить здоровье и благополучие", – подчеркивает Ильдар Фахрадиев.

Он добавил, что при наличии хронических заболеваний или серьезных симптомов необходимо обратиться за консультацией к врачу, который сможет предложить индивидуальные рекомендации исходя из вашего состояния здоровья.

Кроме того, астрономы ожидают магнитные бури в десятых числах первого весеннего месяца – марта. Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, с 10 по 12 марта включительно ожидаются магнитные бури G1.