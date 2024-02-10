Интервью Такера Карлсона с Путиным: просмотры бьют рекорды

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров, сообщает Zakon.kz

Видео размещено сутки назад на странице журналиста в соцсети Х.

Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 860 тысяч человек.

Число просмотров видео в YouTube превысило 8,3 миллиона.

Ранее мы писали о чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.