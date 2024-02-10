Интервью Такера Карлсона с Путиным: просмотры бьют рекорды
Фото: скриншот с видео
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров, сообщает Zakon.kz
Видео размещено сутки назад на странице журналиста в соцсети Х.
Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 860 тысяч человек.
Число просмотров видео в YouTube превысило 8,3 миллиона.
Ранее мы писали о чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024
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