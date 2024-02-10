Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Интервью Такера Карлсона с Путиным: просмотры бьют рекорды

Интервью Такера Карлсона с Путиным: просмотры бьют рекорды Фото: скриншот с видео
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров, сообщает Zakon.kz

Видео размещено сутки назад на странице журналиста в соцсети Х.

Количество репостов при этом составляет 269 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 860 тысяч человек.

Число просмотров видео в YouTube превысило 8,3 миллиона.

Ранее мы писали о чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Читайте также

Во Франции из спичек собрали самую высокую Эйфелеву башню
Во Франции из спичек собрали самую высокую Эйфелеву башню
индеец кечуа
Ученые выявили у американский индейцев мутацию, помогающую им жить в горах
вспышка на Солнце
Крупнейшую за последние пять лет вспышку зафиксировали на Солнце
Елена Вебер
Россия Путин Владимир Москва США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: