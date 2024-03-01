В ХАМАС сообщили о гибели заложников в результате ударов по Газе

По данным ХАМАС погибли не менее 70 заложников в результате атак израильских сил, сообщает Zakon.kz

"Мы подтверждаем, что число заложников, погибших в результате действий армии [Израиля] в секторе Газа, может превышать 70 пленных", - приводят "Известия" слова представителя боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

Он добавил, что бомбардировки ЦАХАЛ показали, что "руководство противника намеренно убивает своих пленных".

По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате военных действий Израиля в Газе там погибло более 30 000 палестинцев.

Ранее сообщалось, что в США надеялись на перемирие между конфликтующими сторонами. Американский лидер Джо Байден заявил, что ожидает перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАСом. И оно может состояться, по его мнению, 4 марта.



Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.