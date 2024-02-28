Байден рассчитывает на скорое перемирие между Израилем и ХАМАСом

Американский лидер Джо Байден заявил, что ожидает перемирия в конфликте между Израилем и ХАМАСом. И оно может состояться, по его мнению, 4 марта, передает Zakon.kz

По информации CNN Байден надеется, но пока никаких гарантий нет. "Мой советник по национальной безопасности сказал мне, что мы близки. Мы уже близко, это еще не сделано. И я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет прекращение огня", - приводит слова Байдена телеканал.

Ранее издание Axios сообщало о готовности израильского правительства освободить часть палестинских заключенных, которые осуждены по тяжким статьям, в обмен на часть заложников. Сделка может состояться по схеме "400 осужденных на 40 израильтян". При этом ХАМАС должен освободить стариков, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Палестинской автономии ушел в отставку.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на израильтян 7 октября и последующий ответ Израиля стали самым смертоносным эпизодом конфликта между Палестиной и еврейским государством со времен войны Судного дня (1973 год).

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет — это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.