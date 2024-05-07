ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение израильских заложников, сообщает Zakon.kz.

Руководство движения заявило, что приняло условия соглашения о прекращении огня в Газе по итогам переговоров с катарскими и египетскими посредниками, передает РИА Новости.

"На первом этапе ХАМАС освобождает ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших) из числа женщин (гражданских лиц и женщин-солдат), детей (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилых лиц (в возрасте старше 50 лет) и больных лиц в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей", – говорится в документе.

ХАМАС готов обменять каждую пленную женщину-солдата Армии обороны Израиля на 50 заключенных в израильских тюрьмах.

Соглашение о перемирии предусматривает прекращение огня при полном выводе войск ЦАХАЛ из сектора Газа.

Ранее военно-воздушные силы Израиля атаковали более 50 целей ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа. Было объявлено о подготовке к наземной операции в этом районе.

