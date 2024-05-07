ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников
Фото: wikimedia
Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение израильских заложников, сообщает Zakon.kz.
Руководство движения заявило, что приняло условия соглашения о прекращении огня в Газе по итогам переговоров с катарскими и египетскими посредниками, передает РИА Новости.
"На первом этапе ХАМАС освобождает ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших) из числа женщин (гражданских лиц и женщин-солдат), детей (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилых лиц (в возрасте старше 50 лет) и больных лиц в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей", – говорится в документе.
ХАМАС готов обменять каждую пленную женщину-солдата Армии обороны Израиля на 50 заключенных в израильских тюрьмах.Соглашение о перемирии предусматривает прекращение огня при полном выводе войск ЦАХАЛ из сектора Газа.
Ранее военно-воздушные силы Израиля атаковали более 50 целей
ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа. Было объявлено о подготовке к
наземной операции в этом районе.
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