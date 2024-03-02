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Ситуация в Украине: Лавров заявил, когда закончится конфликт, в марте Литва начнет забирать авто с росномерами

ситуация в Украине, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 20:34 Фото: lrmuitine.lt/wikipedia.org
На сайте таможни Литвы появилось заявление о том, что с 11 марта республика будет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщает Zakon.kz.
  • Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда, пишет издание "Страна.ua".
  • Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной.
  • Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тыс. тонн больше угля, чем предполагалось планом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ имеют достаточно запасов для успешного завершения отопительного сезона.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к предоставлению дополнительных систем ПВО и ракет к ним после атаки по Одессе в ночь на 2 марта, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума назвал "кричащим разоблачением" запись разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.
  • Газета Berliner Zeitung полагает, что появившаяся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной.
  • Украинский кризис завершится, когда эта страна начнет соблюдать нормы международного права, Россия объявляла цели своей спецоперации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
  • Предложений о переговорах по Украине, которые бы учитывали интересы России, не поступало, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
  • Жители Украины могут столкнуться с дефицитом цитрусовых, бананов, океанической рыбы и морепродуктов из-за блокировки границы польскими протестующими. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
  • Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. Шольц обсудил с госсекретарем Ватикана конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
  • Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила пресс-служба Кремля.
  • Илон Маск согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Украина сейчас лишь уничтожает себя в ходе конфликта с РФ, поэтому необходимо заморозить конфликт и оставить России Крым, Донбасс и некоторые другие регионы.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 16 населенных пунктов Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены несколько частных домов, линия газоснабжения, автомобиль и трактор, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
  • Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что победа России на Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.
  • Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит оказывать все большее давление по вопросам необходимости присоединения к антироссийским санкциям и признания независимости Косова. Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации.
  • Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения страны должны быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам. Свою точку зрения он высказал газете Neue Osnabruecker Zeitung.

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Россия Ситуация в Украине Олаф Шольц Европейский Союз НАТО ООН Зеленский Владимир Лавров Сергей Лукашенко Александр Папа Римский Путин Владимир Беларусь Великобритания Германия Латвия Литва Польша США Франция
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