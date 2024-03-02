Ситуация в Украине: Лавров заявил, когда закончится конфликт, в марте Литва начнет забирать авто с росномерами

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На сайте таможни Литвы появилось заявление о том, что с 11 марта республика будет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщает Zakon.kz.

Между украинскими дальнобойщиками, которые застряли в Польше из-за блокады границы, произошел конфликт из-за обвинений в "подкупе" протестующих для проезда, пишет издание "Страна.ua".

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной.



Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тыс. тонн больше угля, чем предполагалось планом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ имеют достаточно запасов для успешного завершения отопительного сезона.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к предоставлению дополнительных систем ПВО и ракет к ним после атаки по Одессе в ночь на 2 марта, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума назвал "кричащим разоблачением" запись разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus.

Газета Berliner Zeitung полагает, что появившаяся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus является подлинной.

Украинский кризис завершится, когда эта страна начнет соблюдать нормы международного права, Россия объявляла цели своей спецоперации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Предложений о переговорах по Украине, которые бы учитывали интересы России, не поступало, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Жители Украины могут столкнуться с дефицитом цитрусовых, бананов, океанической рыбы и морепродуктов из-за блокировки границы польскими протестующими. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщила служба печати Святого престола. Шольц обсудил с госсекретарем Ватикана конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в числе прочего они обсудили ситуацию на международной арене, сообщила пресс-служба Кремля.

Илон Маск согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Украина сейчас лишь уничтожает себя в ходе конфликта с РФ, поэтому необходимо заморозить конфликт и оставить России Крым, Донбасс и некоторые другие регионы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 16 населенных пунктов Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА. В результате действий ВСУ повреждены несколько частных домов, линия газоснабжения, автомобиль и трактор, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что победа России на Украине будет означать крупные финансовые потери для Евросоюза.

Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Сербии и продолжит оказывать все большее давление по вопросам необходимости присоединения к антироссийским санкциям и признания независимости Косова. Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в ходе своего обращения к нации.

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения страны должны быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам. Свою точку зрения он высказал газете Neue Osnabruecker Zeitung. Читайте также Бьянка выписалась домой после пластической операции Судно, атакованное хуситами, затонуло в Красном море Никарагуа подала иск в суд ООН на Германию за помощь Израилю

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