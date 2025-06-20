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Мир

Охотники отказались убивать медведицу, которая бродила по столице Литвы

В центре Вильнюса гуляла медведица, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 08:15 Вильнюс, фото: pixabay
В Литве охотники отказались убивать медведицу, которая появилась на улицах Вильнюса, сообщает Zakon.kz.

Животное заметили на днях примерно в пяти км от центра города. Два дня бурый зверь бродил по окрестностям Вильнюса, пересекал шоссе и обследовал задние дворы. Все это время его преследовали зеваки со смартфонами, пишет The Guardian.

Правительство выдало разрешение на отстрел медведя, но это не понравилось литовским охотникам. Литовская ассоциация охотников и рыболовов заявила, что шокирована таким подходом чиновников, и отказалась выполнять распоряжение.

Тогда заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на отстрел выдали исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведь будет представлять угрозу. Охотники предложили более гуманный подход: седация и перемещение.

Пока разгорались споры о судьбе медведицы, она благополучно покинула город.

На днях в столице Узбекистана грузовик провалился под землю и засыпал песком стоящий рядом Chevrolet Lacetti.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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