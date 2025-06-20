Охотники отказались убивать медведицу, которая бродила по столице Литвы
Животное заметили на днях примерно в пяти км от центра города. Два дня бурый зверь бродил по окрестностям Вильнюса, пересекал шоссе и обследовал задние дворы. Все это время его преследовали зеваки со смартфонами, пишет The Guardian.
Правительство выдало разрешение на отстрел медведя, но это не понравилось литовским охотникам. Литовская ассоциация охотников и рыболовов заявила, что шокирована таким подходом чиновников, и отказалась выполнять распоряжение.
Тогда заместитель министра окружающей среды Рамунас Кругелис заявил, что разрешение на отстрел выдали исключительно в качестве меры предосторожности на случай, если медведь будет представлять угрозу. Охотники предложили более гуманный подход: седация и перемещение.
Пока разгорались споры о судьбе медведицы, она благополучно покинула город.
На днях в столице Узбекистана грузовик провалился под землю и засыпал песком стоящий рядом Chevrolet Lacetti.