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Более миллиарда человек страдают ожирением по всему миру – исследование

весы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 12:11 Фото: freepik
Анализ показывает, что более 1 миллиарда человек в мире сегодня живут с ожирением, сообщает Zakon.kz.

Согласно анализу, опубликованному в журнале The Lancet, более 1 миллиарда детей, подростков и взрослых живут с ожирением во всем мире.

Эта ошеломляющая статистика была достигнута раньше, чем предполагалось. Авторы исследования связывают феномен с тем, что недоедание и неправильное питание в странах с низким и средним уровнем дохода также приводит к ожирению, сказал доктор Маджид Эззати, старший автор анализа и профессор Имперского колледжа Лондона, выступая на пресс-конференции в четверг.

Предыдущие оценки Всемирной федерации по борьбе с ожирением предполагали, что к 2030 году с ожирением будет жить 1 миллиард человек, но это число уже будет превышено в 2022 году, сказал Эззати.

"Мы действительно были ошеломлены тем, как быстро все произошло", - сказал он.

Новый глобальный анализ, проведенный более чем 1500 исследователями из Сотрудничества по факторам риска неинфекционных заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, проанализировал измерения роста и веса более 220 миллионов человек из более чем 190 стран.

Анализ был сосредоточен на показателях недостаточного веса и ожирения — обеих форм недоедания, которые вредны для здоровья людей. Взрослых считали страдающими ожирением, если их индекс массы тела (ИМТ) был больше или равен 30, и классифицировали как людей с недостаточным весом, если их ИМТ был ниже 18,5.

"Недостаточное питание и ожирение – это две стороны одной и той же проблемы, а именно отсутствия доступа к здоровому питанию", – заявил на пресс-конференции д-р Франческо Бранка, директор Департамента ВОЗ по питанию и безопасности пищевых продуктов.

По оценкам анализа, в 2022 году почти 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей жили с ожирением. Уровень ожирения среди детей и подростков во всем мире увеличился в четыре раза с 1990 по 2022 год, а уровень ожирения среди взрослых увеличился более чем вдвое.

В то время как уровень ожирения увеличился, число людей, страдающих от недостаточного веса, в большинстве стран сократилось. Согласно анализу, уровень ожирения в настоящее время превышает уровень недостаточного веса в двух третях стран мира.

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