Причины и последствия ожирения исследуют в Японии
Японские ученые считают, что такие данные помогут врачам повысить эффективность лечения больных. Своим достижением они поделились с журналом Journal of Diabetes Investigation.
Ожирение остается серьезной проблемой в мире, однако до настоящего времени медики не могли в полной мере оценить состояние пациентов.
Отныне система J-ORBIT будет автоматически обновлять медицинские записи людей, обратившихся за помощью в одну из японских клиник – участниц эксперимента.
К слову, благодаря таким данным уже выяснилось, что большинство страдающих ожирением пациентов также имеют сопутствующие болезни, связанные с диабетом. Вдобавок обнаружилось: сбои менструации и бесплодие у женщин также могут иметь отношение к этой проблеме.
Система интегрирована в базу, собирающую данные о диабетиках, – ученые стремятся глубже исследовать связь между двумя хворями.
Как уточняется, проектом заинтересовались и представители фармкомпаний.
К слову, 4 марта был Всемирный день борьбы с ожирением. В Казахстане ежегодно растет число пациентов, страдающих этим заболеванием. Не исключение и дети. В своем материале журналист Zakon.kz рассказала, чем может обернуться лишний вес и как этого не допустить.