Причины и последствия ожирения исследуют в Японии

В Японии создали базу данных для автоматического сбора и анализа информации о пациентах с ожирением, сообщает Zakon.kz.

Японские ученые считают, что такие данные помогут врачам повысить эффективность лечения больных. Своим достижением они поделились с журналом Journal of Diabetes Investigation.

Ожирение остается серьезной проблемой в мире, однако до настоящего времени медики не могли в полной мере оценить состояние пациентов.

Отныне система J-ORBIT будет автоматически обновлять медицинские записи людей, обратившихся за помощью в одну из японских клиник – участниц эксперимента.

К слову, благодаря таким данным уже выяснилось, что большинство страдающих ожирением пациентов также имеют сопутствующие болезни, связанные с диабетом. Вдобавок обнаружилось: сбои менструации и бесплодие у женщин также могут иметь отношение к этой проблеме.

Система интегрирована в базу, собирающую данные о диабетиках, – ученые стремятся глубже исследовать связь между двумя хворями.

Как уточняется, проектом заинтересовались и представители фармкомпаний.

К слову, 4 марта был Всемирный день борьбы с ожирением. В Казахстане ежегодно растет число пациентов, страдающих этим заболеванием. Не исключение и дети. В своем материале журналист Zakon.kz рассказала, чем может обернуться лишний вес и как этого не допустить.