Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автобус с людьми ушел под землю в Павлодарской области: поиски возобновили

Автобус с людьми ушел под землю в Павлодарской области: поиски возобновили Фото: пресс-служба МЧС РК
На территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где автобус с людьми провалился под землю, возобновили поиски, сообщает Zakon.kz.

Сейчас на месте обвала ведутся подготовительные мероприятия для того, чтобы подготовить безопасный проезд техники на дно обвала.

"Горные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Также сказано, что с помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала.

"Всеми этими работами на данный момент занимается предприятие АО "Майкаинзолото". Силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте ЧС в режиме ожидания".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.

5 февраля на территории рудника АО Майкаинзолото" поиски были приостановлены. На месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты, как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок.

Читайте также

Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Появилось полное видео выступления Токаева на расширенном заседании правительства
Появилось полное видео выступления Токаева на расширенном заседании правительства
Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"
Назван обладатель бизнес-номинации "Достояние отрасли 2023"
Анастасия Московчук
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: