Автобус с людьми ушел под землю в Павлодарской области: поиски возобновили

На территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где автобус с людьми провалился под землю, возобновили поиски, сообщает Zakon.kz.

Сейчас на месте обвала ведутся подготовительные мероприятия для того, чтобы подготовить безопасный проезд техники на дно обвала.

"Горные работы будут проводиться в круглосуточном режиме, вокруг провала сделают обвалование для ограждения, проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Также сказано, что с помощью тяжелой техники будут расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала.

"Всеми этими работами на данный момент занимается предприятие АО "Майкаинзолото". Силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте ЧС в режиме ожидания". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.



В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.

5 февраля на территории рудника АО Майкаинзолото" поиски были приостановлены. На месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты, как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок.

