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Повышение цен на шоколад и косметику ожидается из-за нового закона Европейского союза

Повышение цен на шоколад Фото: pixabay
Цены на шоколад, а также косметику и лекарства, созданные на основе масла какао, могут значительно вырасти. С 30 декабря страны Европейского союза будут строже следить за тем, чтобы добыча бобов не способствовала вырубке лесов, сообщает Zakon.kz.

Новый закон направлен на борьбу с вырубкой лесов в Африке и обяжет компании Cargill Inc., Ferrero Group, Nestle SA и Mars Inc. предоставлять доказательства того, что их производство не нанесло ущерба лесам в каком-либо регионе мира. Для этого организации должны будут принять дорогостоящие меры контроля на фоне падения объемов производства и стоимости акций на фондовом рынке. Отсутствие доказательств приведет к запрету продажи их продукции.

В каждой партии должны быть указаны GPS-координаты ферм, на которых выращивалось какао. Данная информация должна быть загружена в базу данных ЕС. Компании Cargill, Ferrero и Nestle заявили, что они устанавливают свои сети геолокации в Кот-д'Ивуаре, который поставляет до 44% мирового какао.

"Мы ожидаем сбоев примерно на один-два года. Это может означать повышение цен в Европе", – сказал президент промышленной группы Европейской ассоциации какао Пол Дэвис.

Регламент ЕС по вырубке лесов должны соблюдать при производстве какао, пальмового масла, кофе и сои.

И если ЕС обеспокоен вырубкой лесов в Африке, то в Казахстане впервые начали обучение педагогов с африканского континента.

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