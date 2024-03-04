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У автолихачей в Австрии будут изымать автомобили

Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 07:24 Фото: pixabay
У автолихачей в Австрии будут изымать автомобили. Новые правила по борьбе с любителями быстрой езды вступили в силу с 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Такое наказание предусмотрено, если водитель превысил более чем на 80 км/ч скорость в городе и более чем на 90 км/ч за городом. Для тех, кто уже привлекался ранее к ответственности за превышение скорости, порог будет еще ниже. Разрешенная скорость в Австрии сейчас составляет 50 км/ч в городе, за ее пределами – 100 км/ч, на автобане – 130 км/ч.

Страна уже несколько лет ведет борьбу с любителями быстрой езды. Так, в 2021 году в Австрии значительно выросли штрафы за превышение скорости. Тем, кто едет быстрее положенного на 30 км/ч, приходится заплатить 150 евро. В особо серьезных случаях штрафы достигают пять тысяч евро. Лишение прав на полгода или конфискация автомобиля грозит за участие в нелегальных уличных гонках.

В Польше автомобиль наехал на толпу людей, 17 человек пострадали.

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