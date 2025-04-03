Новые правила для онлайн-торговли запустили в Турции

С 1 апреля в Турции вступили в силу новые правила для Интернет-торговли, сообщает Zakon.kz.

Как передает Turkye Today, теперь для всех товаров, размещенных в интернете, обязательны:

четкое и информативное фото, имя, почтовый и e-mail адрес продавца;

данные об импортере или производителе;

предупреждения на турецком языке;

знаки соответствия;

тип, модель и характеристики товара.

При отсутствии или искажении информации продавцу направят требование об исправлении. Если он его не выполнит, объявление заблокируют. В случае серьезного риска для здоровья – товар удалят с платформы.

Также введены новые обязанности для онлайн-маркетплейсов. Они обязаны хранить информацию о безопасности товаров и удалять объявления о небезопасной продукции в течение 24 часов. Кроме того, они должны создать контактную точку для жалоб потребителей.

Зарубежные компании, отправляющие товары в Турцию, обязаны назначить официального представителя в стране. Без этого продавать на турецком рынке будет запрещено.

Если в Турции новые правила торговли онлайн, то в США для получения визы потребую показать свои соцсети.