#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.05
542.99
5.98
Мир

Новые правила для онлайн-торговли запустили в Турции

Новые правила Интернет-торговли в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 07:52 Фото: pixabay
С 1 апреля в Турции вступили в силу новые правила для Интернет-торговли, сообщает Zakon.kz.

Как передает Turkye Today, теперь для всех товаров, размещенных в интернете, обязательны:

  • четкое и информативное фото, имя, почтовый и e-mail адрес продавца;
  • данные об импортере или производителе;
  • предупреждения на турецком языке;
  • знаки соответствия;
  • тип, модель и характеристики товара.

При отсутствии или искажении информации продавцу направят требование об исправлении. Если он его не выполнит, объявление заблокируют. В случае серьезного риска для здоровья – товар удалят с платформы.

Также введены новые обязанности для онлайн-маркетплейсов. Они обязаны хранить информацию о безопасности товаров и удалять объявления о небезопасной продукции в течение 24 часов. Кроме того, они должны создать контактную точку для жалоб потребителей.

Зарубежные компании, отправляющие товары в Турцию, обязаны назначить официального представителя в стране. Без этого продавать на турецком рынке будет запрещено.

Если в Турции новые правила торговли онлайн, то в США для получения визы потребую показать свои соцсети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Торнадо сметает американский штат Арканзас
Мир
07:28, Сегодня
Торнадо сметает американский штат Арканзас
Екатерина Шульман оштрафована на 10 тысяч рублей
Мир
06:26, Сегодня
Екатерина Шульман оштрафована на 10 тысяч рублей
Американец с оружием спокойно прошел через досмотр двух аэропортов
Мир
04:04, 03 апреля 2025
Американец с оружием спокойно прошел через досмотр двух аэропортов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: