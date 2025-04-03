Новые правила для онлайн-торговли запустили в Турции
Как передает Turkye Today, теперь для всех товаров, размещенных в интернете, обязательны:
- четкое и информативное фото, имя, почтовый и e-mail адрес продавца;
- данные об импортере или производителе;
- предупреждения на турецком языке;
- знаки соответствия;
- тип, модель и характеристики товара.
При отсутствии или искажении информации продавцу направят требование об исправлении. Если он его не выполнит, объявление заблокируют. В случае серьезного риска для здоровья – товар удалят с платформы.
Также введены новые обязанности для онлайн-маркетплейсов. Они обязаны хранить информацию о безопасности товаров и удалять объявления о небезопасной продукции в течение 24 часов. Кроме того, они должны создать контактную точку для жалоб потребителей.
Зарубежные компании, отправляющие товары в Турцию, обязаны назначить официального представителя в стране. Без этого продавать на турецком рынке будет запрещено.
Если в Турции новые правила торговли онлайн, то в США для получения визы потребую показать свои соцсети.