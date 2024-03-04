В Германии вооруженная женщина захватила заложников в больнице

Неизвестная женщина взяла в заложники несколько человек в больнице Луизен немецкого Ахена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Aachener Zeitung, на территории больницы Луизен проходит крупная полицейская операция.

"По текущим данным, подозрительное лицо, вероятно, женщина. По информации нашей газеты, женщина с огнестрельным оружием угрожала людям в больнице и, вероятно, укрылась в комнате. Полиция это не подтверждает. Нет информации о пострадавших", – говорится в сообщении.

В больнице Луизен 378 коек и 122 специализированных отделений. В учреждении работают около 1,5 тыс. сотрудников.

9 февраля 2024 года сообщалось о другом захвате заложников. Вооруженный топором и ножом мужчина иранского происхождения взял в заложники машиниста и 14 пассажиров поезда в Швейцарии. Он удерживал захваченных людей около четырех часов, прежде чем его застрелили полицейские.

