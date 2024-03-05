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Составлен рейтинг самых свободных стран в мире

Европа, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 07:13 Фото: pixabay
По данным ежегодного отчета "Свобода в мире", самой свободной страной, набравшей 100 баллов из 100, признана Финляндия. За ней следуют еще несколько стран Европы, сообщает Zakon.kz.

Правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный отчет "Свобода в мире", в котором представила рейтинг из более чем 200 государств и территорий по уровню доступа людей к политическим правам и гражданским свободам. Так, самой свободной страной, набравшей 100 баллов из 100, признана Финляндия. За ней следуют Швеция, Новая Зеландия (по 99 баллов) и Норвегия (98 баллов).

Также в число самых свободных в мире среди европейских стран вошли Дания, Люксембург, Ирландия, Сан-Марино, Нидерланды (по 97 баллов). По 96 баллов набрали Бельгия, Швейцария, Словения и Португалия.

Самыми несвободными странами в Европе названы Босния и Герцеговина, получившая 52 балла, и Сербия с 57 баллами.

Авторы исследования отмечают, что в 2023 году индекс свободы в мире снизился 18-й раз подряд. Политические права и гражданские свободы были ущемлены в 52 странах, тогда как только в 21 стране удалось добиться улучшения.

При этом Финляндия продлила до апреля закрытие границы с Россией.

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