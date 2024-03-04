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В Вашингтоне прошла церемония вручения Международной женской премии за отвагу

Вручение премии, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 04:34 Фото: Instagram/secblinken
В понедельник в США прошла ежегодная церемония вручения Международной женской премии за отвагу, сообщает Zakon.kz.

В Госдепартаменте в понедельник состоялась ежегодная церемония вручения Международной женской премии за отвагу. В этом году в церемонии приняла участие первая леди США Джилл Байден.

Премия IWOC, присуждается госсекретарем США уже 18-й год. Она вручается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительную отвагу, силу и лидерство, выступая за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и равноправие, расширение прав и возможностей женщин и девушек, зачастую подвергаясь личному риску и жертвуя собой.

С момента учреждения премии в марте 2007 года Госдепартамент присудил ее более чем 190 женщинам из 90 стран. В этом году, премию получила Ольга Горбунова – белорусская активистка и правозащитница, посвятившая жизнь защите прав женщин, детей. Она возглавляла организацию "Радислава", помогавшая жертвам домашнего насилия.

Также, помимо нее, в этом году премии удостоились женщины из Афганистана, Бангладеша, Боснии и Герцеговины, Мьянмы, Кубы, Эквадора, Гамбии, Ирана, Японии, Марокко и Уганды. При этом, госсекретарь Энтони Блинкен подверг критике власти Кубы, не давшие активистке Марте Беатрис Роке Кабельо приехать в США для получения награды.

"Кубинские власти подвергли Марту длительной кампании задержания и жестокого обращения, в том числе запретили ей выезжать за границу, – сказал он. – Марта, возможно, не сможет быть с нами сегодня лично, но мы хотим, чтобы она знала, что все мы с ней каждый день".

В начале этого месяца бывший дипломат США признал себя виновным по обвинению в шпионаже в пользу Кубы.

Алия Абди
Куба США
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