Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире

Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в глобальном индексе миллиардеров Bloomberg, сообщает Zakon.kz.

Согласно рейтингу, состояние Безоса сейчас оценивается в 200 миллиардов долларов. В 2024 году Джеффу Безосу удалось обогнать в рейтинге самых богатых людей в мире владельца SpaceX Илона Маска и председателя совета директоров LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton Бернара Арно. Их состояние на данный момент составляет 198 и 197 млрд долларов соответственно.

В последний раз 60-летний Джефф Безос возглавлял рейтинг Bloomberg в 2021 году. После лидирующая позиция закрепилась за Илоном Маском, состояние которого увеличивалось благодаря росту цен на акции его компании Tesla. Однако в 2024 году акции Tesla подешевели на 24%.

30 января 2024 года сообщалось, что основатель Space X и Tesla потерял статус самого состоятельного человек на Земле. В рейтинге Forbes Илона Маска обогнал глава компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).