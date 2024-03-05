В самолет, вылетевший из Ванкувера с 550 пассажирами ударила молния

В сети появилось эпичное видео на котором в пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada, который совершал рейс из Ванкувера в Лондон ударила молния, передает Zakon.kz

По данным CityNews, борт поднимался в воздух в условиях грозы, когда в него ударила молния, — момент случайно попал на видео очевидца, снимавшего взлëт.

На борту 550 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. После разряда самолëт продолжил путь в пункт назначения.

Как пишет Mash, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере.





Ранее мы писали о трагичном случае - молния ударила 30-летнего футболиста индонезийского клуба "Персикас Субанг" во время товарищеского матча. После удара молнии один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон. Позже первый скончался в больнице. Сообщается, что это был не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе "Силиванги" ударила молния.