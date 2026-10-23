Молния ударила в самолет с пассажирами незадолго до посадки

Молния ударила в самолет авиакомпании LATAM Airlines. Лайнер выполнял рейс из Антофагасты в Сантьяго (Чили), сообщает Zakon.kz.

По данным BioBioChile, инцидент произошел 20 октября 2026 года, когда самолет приближался к аэропорту. Молния ударила в самолет, после чего пассажиры услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку.

Сообщается, что никто не пострадал, и самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. В компании LATAM Airlines Group пояснили, что это метеорологическое явление, для которого предназначены и сертифицированы воздушные суда. Они заверили пассажиров, что воздушные суда оснащены системами, позволяющими безопасно рассеивать подобные разряды.

📍 Un avión de LATAM Airlines fue alcanzado por un rayo este martes mientras operaba la ruta entre Antofagasta y Santiago. 🗣️ Según informó la aerolínea, las aeronaves de su flota están diseñadas y certificadas con sistemas que disipan este tipo de descargas sin riesgos. 🛬 El vuelo aterrizó con normalidad en su destino y todos los pasajeros desembarcaron sin inconvenientes. #CHVNoticias #CHVNacional — CHV Noticias (@chvnoticias) October 21, 2026

20 октября самолет FlyArystan развернули на пути в Павлодар, а остальные рейсы отменили. Пассажирам рассказали о возможности перебронировать билет.

А спустя несколько дней в аэропорту Алматы произошел неприятный инцидент. По словам пассажиров, в зале ожидания с потолка на людей закапал цементный раствор.