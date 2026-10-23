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Мир

Молния ударила в самолет с пассажирами незадолго до посадки

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 04:56 Фото: unsplash
Молния ударила в самолет авиакомпании LATAM Airlines. Лайнер выполнял рейс из Антофагасты в Сантьяго (Чили), сообщает Zakon.kz.

По данным BioBioChile, инцидент произошел 20 октября 2026 года, когда самолет приближался к аэропорту. Молния ударила в самолет, после чего пассажиры услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку.

Сообщается, что никто не пострадал, и самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. В компании LATAM Airlines Group пояснили, что это метеорологическое явление, для которого предназначены и сертифицированы воздушные суда. Они заверили пассажиров, что воздушные суда оснащены системами, позволяющими безопасно рассеивать подобные разряды.

20 октября самолет FlyArystan развернули на пути в Павлодар, а остальные рейсы отменили. Пассажирам рассказали о возможности перебронировать билет.

А спустя несколько дней в аэропорту Алматы произошел неприятный инцидент. По словам пассажиров, в зале ожидания с потолка на людей закапал цементный раствор.

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Камила Салкымбаева
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