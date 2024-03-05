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В самолет, вылетевший из Ванкувера, ударила молния

В самолет, вылетевший из Ванкувера с 550 пассажирами ударила молния, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 04:21 Фото: pixabay
В сети появилось эпичное видео, на котором в пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada, совершавший рейс из Ванкувера в Лондон, ударила молния, передает Zakon.kz.

По данным CityNews, борт поднимался в воздух в условиях грозы, когда в него ударила молния, – момент случайно попал на видео очевидца, снимавшего взлет.

На борту было 550 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. После разряда самолет продолжил путь в пункт назначения.

Как пишет Mash, трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере.


Ранее мы писали о трагичном случае – молния ударила 30-летнего футболиста индонезийского клуба "Персикас Субанг" во время товарищеского матча. После удара молнии один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон. Позже первый скончался в больнице. Сообщается, что это был не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе "Силиванги" ударила молния.

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