Свободная от концертов Лолита нашла рецепт от безделья

Российская эстрадная певица Лолита после отмены выступлений из-за участия в "голой" вечеринке решила заняться бытовыми заботами, сообщает Zakon.kz.

Теперь, как сказано в ее публикации на странице в Instagram, она с помощью трафарета создает рисунки на потолке.

"Лень легко может поселиться в каждом. И тут вообще не про возраст. Боремся с собой и работаем над собой. Кому потолок покрасить?" – пошутила исполнительница.

Комментаторы поддержали творческую деятельность Лолиты.

Как прикольно.

Идея с потолком потрясающая.

Выглядите, к слову, просто шикарно, Лолочка!

Главное, не унывать.

Какая она классная, прям заряжает меня энергий, – пишут довольные пользователи.

Материал по теме Как живет Лолита после "голой" вечеринки

В декабре многие звезды шоу-бизнеса приняли участие в "голой" вечеринке Ивлеевой. Фото и видео с мероприятия вызвали большой общественный резонанс.

Первое видео Лолита записала 23 декабря. Тогда она заявила, что нельзя обижаться на чужое чувство юмора или отсутствие такового. Второе видео было записано уже 26 декабря. Тогда она рассказала, почему приняла решение участвовать в скандальной вечеринке и как сейчас расстроена неожиданным хейтом в ее сторону.