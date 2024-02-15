Отмена концертов по всей России: Лолита в домашнем халате обратилась к общественникам

Российская эстрадная певица Лолита Милявская накануне, 14 февраля 2024 года, узнала из прессы, что ее юбилейные концерты отменили по всей России по просьбе общественников. В связи с этим она записала видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Четырехминутное видеообращение в домашнем халате артистка посвятила общественникам, по просьбе которых и отменили ее концерты по всей России.

"Этот пост в домашнем халате я хочу посвятить общественникам. Дорогие мои общественники, я только что прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены, и именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса: "А где вы были?" Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому, позвольте, я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Я видела разные степени увечий. Я покупала аппаратуру. Я делала все возможное, чтобы в палатах, где люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это". Лолита Милявская

Также певица напомнила, что ее сняли с поезда, когда она поехала в Украину навестить дочь, а также запретили въезд на 10 лет "за посещение Крыма". По словам артистки, какими только плохими словами ее не называли, в чем только не обвиняли, но она "нормально терпела".

"Еще за мой счет сделана не одна операция. Я никогда не предавала это огласке, потому что считала, что это так неинтеллигентно. А вот сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать. И знаете, меня ведь бог не сделал ни военным врачом, ни просто врачом, потому что боюсь крови. Меня не сделали военнослужащей, потому что я не умею держать оружие, и не уверена, что могла бы его даже в качестве самообороны приложить". Лолита Милявская

Но, как отметила певица, ее оружием является "выход на сцену", и именно этому она "посвящала все 40 лет своей жизни".

"Потому что один священник мне помог сформулировать, из-за чего, в основном, я это делаю. Не из-за эгоизма, а это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние. Он меня спросил на ток-шоу "Без комплексов", знаю ли я, какой самый большой грех. Я, конечно же, сказала: "Убийство". Он сказал: "Нет, это уныние". Поэтому именно с этим знаменем я всегда выходила на сцену. Зная, что после моих концертов хочется любить, хочется рожать детей, создавать семьи, сажать цветы, собирать урожай, делать что-то для себя, делать что-то для страны полезное". Лолита Милявская

Артистка подчеркнула, что была одной из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске.

"Я пела, а взрослые мужики плакали, а после концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который они пережили и их семьи. Я про это все писала, но разве это вам было интересно? Нет. Откуда такое желание, видеть людей раздавленными, пожелания спиться. Слушайте, когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: "Чтобы ты сдохла..., чтобы сдохла вся твоя семья". Мне так хотелось сказать каждый раз: "Побойтесь бога". Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Но, давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться". Лолита Милявская

Также певица под видеороликом написала: "Спасибо моему зрителю за любовь. Все деньги организаторы тура вернут обязательно".

На публикацию Лолиты отреагировали ее коллеги по цеху:

Ольга Бузова: "Лола, верю, что все наладится".

"Лола, верю, что все наладится". Валерия: "Лолочка, любимая, настоящая, талантливая, честная! Пусть все скорее наладится".

"Лолочка, любимая, настоящая, талантливая, честная! Пусть все скорее наладится". ТО-МА (Тамара Саксина): "Лола, я тебя сильно люблю! Ты самая настоящая и сильная... Ты знаешь в чем сила – в правде".

"Лола, я тебя сильно люблю! Ты самая настоящая и сильная... Ты знаешь в чем сила – в правде". Зара: "Лолиточка, родная, я тебя очень люблю! Знаю, сколько добра ты делаешь людям. Надеюсь все наладится, я с тобой".

Также артистку без комплексов поддержали ее преданные фанаты:

"Как хочется вас обнять и поддержать".

"Лола! Зачем вы оправдываетесь и перед кем!"

"Лолита, все пройдет! Держитесь! Здоровья вам!"

"Я вообще не понимаю, почему именно на вас набросились?"

"Единственное, чем можно сейчас поддержать Лолиту – не забирать эти билеты. В протест общественникам".

"Ни за кого так не переживаю, как за вас. Где можно вас поддержать, в какой народной петиции за вас заступиться?"

"Пошли они на все стороны эти общественники! Лолита, вы мой кумир! Вы – естественная с комплексами или без, вы – прекрасная!"

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