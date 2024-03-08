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В преддверии 8 Марта самая старая женщина в мире отпраздновала свой день рождения

Долгожительница, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 07:10 Фото: X/Super Àvia Catalana
В преддверии праздника 8 Марта признанная старейшим человеком в мире испанка Мария Браньяс Морера отметила 117-летие. Из них последние 23 года женщина проводит в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения. Информацию подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Этот статус она получила в январе прошлого года после смерти предыдущей рекордсменки, 118-летней француженки Люсиль Рандон.

Сама же долгожительница Мария Морера родилась в США. Однако спустя восемь лет ее семья вернулась на историческую родину и стала жить в Каталонии.

"Она очень благодарна за все поздравления и интерес, который так много людей проявляют к ней. Именинница рада возможности отпраздновать этот особенный день в кругу семьи и знакомых", – рассказала директор дома престарелых Ева Каррера Бойкс.

Несмотря на свой возраст, пенсионерка хорошо себя чувствует и не страдает какими-то особенно серьезными заболеваниями. У нее наблюдаются проблемы со слухом и опорно-двигательным аппаратом. В связи с этим долгожительница даже согласилась стать участницей научного исследования, с помощью которого ученые хотят узнать секреты долголетия.

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 07:10

Фото: X/Super Àvia Catalana

По понятным причинам Мария уже много лет не выходит в интернет, но члены семьи публикуют сообщения через профиль в X. Там ее статус оформлен вполне юмористично: "Я старая, очень старая, но не идиотка".

"Доброе утро, мир. Сегодня мне исполняется 117 лет. Я зашла так далеко", – опубликовали члены семьи 5 марта.

А 24 января 2024 года правительством Казахстана одобрено соглашение с Испанией о воздушном сообщении.

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