В преддверии 8 Марта самая старая женщина в мире отпраздновала свой день рождения

В преддверии праздника 8 Марта признанная старейшим человеком в мире испанка Мария Браньяс Морера отметила 117-летие. Из них последние 23 года женщина проводит в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения. Информацию подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса. Этот статус она получила в январе прошлого года после смерти предыдущей рекордсменки, 118-летней француженки Люсиль Рандон.

Сама же долгожительница Мария Морера родилась в США. Однако спустя восемь лет ее семья вернулась на историческую родину и стала жить в Каталонии.

"Она очень благодарна за все поздравления и интерес, который так много людей проявляют к ней. Именинница рада возможности отпраздновать этот особенный день в кругу семьи и знакомых", – рассказала директор дома престарелых Ева Каррера Бойкс.

Несмотря на свой возраст, пенсионерка хорошо себя чувствует и не страдает какими-то особенно серьезными заболеваниями. У нее наблюдаются проблемы со слухом и опорно-двигательным аппаратом. В связи с этим долгожительница даже согласилась стать участницей научного исследования, с помощью которого ученые хотят узнать секреты долголетия.

Фото: X/Super Àvia Catalana

По понятным причинам Мария уже много лет не выходит в интернет, но члены семьи публикуют сообщения через профиль в X. Там ее статус оформлен вполне юмористично: "Я старая, очень старая, но не идиотка".

Moltes gràcies per les felicitacions. El meu agraïment, de cor, a totes les persones que ahir em vareu manifestar el vostre afecte, respecte i boniques paraules.

"Només amb un somriure que em facis tot passant, ja m’omplo d’alegria i veig el món més gran" (Joana Raspall) pic.twitter.com/upzeZhyeCi — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 5, 2024

"Доброе утро, мир. Сегодня мне исполняется 117 лет. Я зашла так далеко", – опубликовали члены семьи 5 марта.

А 24 января 2024 года правительством Казахстана одобрено соглашение с Испанией о воздушном сообщении.