В Испании нашли пещеру, служившую некрополем четыре тысячи лет

Испанские археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) и Института археологии Мериды нашли на северо-востоке Испании пещеру, служившую местом захоронения на протяжении четырех тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание LiveScience, пещерой пользовались как древние люди, так и неандертальцы.

По данным ученых, пещера Кова делс Шарагальс (Пещера оврагов) в 90 км от Барселоны стала гробницей около 7 тыс. лет назад. В природном подземелье обнаружили более 7 тыс. костей. Самые ранние находки датированы рубежом каменного и медного веков.

Согласно анализу погребальных артефактов, в Пещере оврагов тела людей с высоким статусом размещали отдельно от обычных усопших, для которых были предусмотрены места общественного погребения.

Также в пещере нашли массу бронзового и кремниевого оружия и инструментов, керамики, украшения и других предметов.

Издание пишет, что пещера использовалась для захоронений от неолита до бронзового века, последние раскопки обнаружили кости диких коз и древесный уголь в части пещеры, возраст которых составляет более 45 тыс. В то время регион был населен неандертальцами.

Отметим, что вблизи аэропорта Талдыкоргана археологи нашли уникальные предметы. Об этом Zakon.kz 23 октября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

