Почему древние люди 850 тысяч лет назад разделывали и ели детей

Испанские археологи Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции заявили о том, что 850 тыс. лет назад древние люди ели детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, в пещере Гран-Долина на севере Испании специалистам удалось обнаружить останки ребенка, съеденного его сородичами примерно 850 тыс. лет назад. Отмечается, что раскопки в регионе проводили более 30 лет.

Согласно данным издания, на найденном шейном позвонке ребенка возрастом от двух до четырех лет четко видны следы порезов, характерные для разделки туши. По словам палеоантрополога доктора Пальмиры Салади, кость имеет "точные надрезы в ключевых анатомических точках", что свидетельствует о преднамеренном обезглавливании. Эксперты уверены, что тело малыша было обработано так же, как и охотничья добыча.

Как уточняется, позвонок был найден среди других останков, принадлежавших Homo antecessor – древнему виду, предположительно являющемуся общим предком как современных людей, так и неандертальцев. Около трети всех костей, обнаруженных на этом уровне пещеры, имеют следы порезов, укусов и переломов, аналогичных тем, что встречаются на костях животных, употреблявшихся в пищу.

"Это не единичный случай – на останках мы видим следы человеческих укусов, что исключает случайность. Мы имеем дело с регулярной практикой каннибализма", – заявила Салади.

Ученые предполагают, что поедание соплеменников могло иметь не только пищевой, но и социальный или территориальный характер. Пока данные останки являются самым ранним известным свидетельством детского каннибализма.

Ранее археологи расшифровали уникальный генетический код древнего египтянина.