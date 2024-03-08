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В США рассматривали программу по реконструированию НЛО

изучение пришельцев в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 00:49 Фото: pixabay
Согласно отчету Управления по разрешению аномалий во всех областях о деятельности властей США, американские власти рассматривали программу по обнаружению и реконструированию космических кораблей пришельцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, Министерству внутренней безопасности Штатов в 2010-х годах была представлена программа по исследованию "неопознанных воздушных объектов", изучению паранормальных явлений и реинжинирингу внеземных космических кораблей под кодовым названием Kona Blue.


"Важно отметить, что никаких внеземных кораблей и тел никогда не было обнаружено, – это предположение озвучивалось только сторонниками Kona Blue и предполагаемыми исполнителями контракта", – указано в отчете.

В управлении заявили, что программа не была утверждена или официально запущена и никакие данные и материалы по ней не были переданы в МВБ. Как сообщается в отчете, министерство отклонило эту инициативу "за недостатком преимуществ и полезности результатов".

Ранее сообщалось, что американское правительство запустило сайт Управления по изучению аномальных летающих явлений.

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