Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа рассматривают в США

дело Джулиана Ассанжа, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 22:12 Фото: Twitter/Edward Snowden
Президент США Джо Байден заявил о том, что власти Штатов рассматривают просьбу Австралии прекратить судебное преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил после торжественной церемонии, посвященной визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пишет газета The Washington Times.

С данным призывом депутаты австралийского парламента обратились к США и Великобритании в феврале. Отмечается, что предложение внес независимый депутат Эндрю Уилки. Он назвал очевидным для всех то, что Ассанж достаточно страдал. Обращение поддержали 86 депутатов, против же проголосовали 42 парламентария.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

28 марта 2024 года Британия назвала условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США.

Читайте также

Костомаров показал тренировки на льду
Роман Костомаров показал, как справляется с падениями на льду
погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
При обстреле Газы погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
паводки
Редкие иконы и книги пытаются спасти священники из затопленного Покровского храма
Елена Беляева
Австралия США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: