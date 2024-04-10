Просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа рассматривают в США

Президент США Джо Байден заявил о том, что власти Штатов рассматривают просьбу Австралии прекратить судебное преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил после торжественной церемонии, посвященной визиту премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пишет газета The Washington Times.

С данным призывом депутаты австралийского парламента обратились к США и Великобритании в феврале. Отмечается, что предложение внес независимый депутат Эндрю Уилки. Он назвал очевидным для всех то, что Ассанж достаточно страдал. Обращение поддержали 86 депутатов, против же проголосовали 42 парламентария.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

28 марта 2024 года Британия назвала условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США.