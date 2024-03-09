Упразднить проституцию решили власти Испании

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал представить законопроект, направленный на упразднение проституции в стране, сообщает Zakon.kz.

"Вскоре парламентская группа социалистов представит законопроект для реализации упразднения проституции в нашей стране", – цитирует ТАСС Санчеса.

Как отмечается, в Испании проституция не является незаконной, но некоторые связанные с ней виды деятельности запрещены. Власти страны утверждают, что порядка 45 тыс. женщин подвергаются сексуальной эксплуатации.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о судьбе казахстанцев, которые попадают в рабство в Таиланде, Мьянме и Лаосе. По его словам, зачастую девушек ждет проституция, а мужчин – продажа на органы.