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Законодательство РК

Упразднить проституцию решили власти Испании

в Испании решили упразднить проституцию, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 21:14 Фото: pixabay
Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал представить законопроект, направленный на упразднение проституции в стране, сообщает Zakon.kz.
"Вскоре парламентская группа социалистов представит законопроект для реализации упразднения проституции в нашей стране", – цитирует ТАСС Санчеса.

Как отмечается, в Испании проституция не является незаконной, но некоторые связанные с ней виды деятельности запрещены. Власти страны утверждают, что порядка 45 тыс. женщин подвергаются сексуальной эксплуатации.

Ранее официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о судьбе казахстанцев, которые попадают в рабство в Таиланде, Мьянме и Лаосе. По его словам, зачастую девушек ждет проституция, а мужчин – продажа на органы.

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