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Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 19 человек

наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 21:48 Фото: скриншот видео
Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий Мухарриндо Идвана заявил о том, что 19 человек погибли в результате наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Xinhua со ссылкой на представителя агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий Мухарриндо Идвана.

"Большая часть погибших была найдена в округе Песисир-Селатан. Всего там было обнаружено 16 тел, а еще семь человек остаются ненайденными. Остальные погибшие были найдены в округе Париаман", – заявил представитель агентства.

Он отметил, что сильные течения обрушили и затопили 16 мостов, перекрыли дороги и снесли дома, что затруднило раздачу помощи пострадавшим. Идван подчеркнул, что провинция страдает от наводнения с четверга, когда реки вышли из берегов из-за сильных ливней.

Ранее сообщалось, что проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще 10 пропали без вести.

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