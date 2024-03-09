Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 19 человек

Представитель Агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий Мухарриндо Идвана заявил о том, что 19 человек погибли в результате наводнения в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства Xinhua со ссылкой на представителя агентства по управлению стихийными бедствиями и смягчению их последствий Мухарриндо Идвана.

"Большая часть погибших была найдена в округе Песисир-Селатан. Всего там было обнаружено 16 тел, а еще семь человек остаются ненайденными. Остальные погибшие были найдены в округе Париаман", – заявил представитель агентства.

Он отметил, что сильные течения обрушили и затопили 16 мостов, перекрыли дороги и снесли дома, что затруднило раздачу помощи пострадавшим. Идван подчеркнул, что провинция страдает от наводнения с четверга, когда реки вышли из берегов из-за сильных ливней.

#BREAKING: INDONESIA IN PERIL!



Mount Semeru's eruption unleashes lava floods in East Java's Lumajang amid torrential rains.



Simultaneously, Padang, West Sumatra battles fierce floods, hundreds evacuated. Nature's fury tests resilience. pic.twitter.com/iGANEw432t — Genius Bot X (@GeniusBotX) March 9, 2024

Ранее сообщалось, что проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще 10 пропали без вести.