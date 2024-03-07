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В Нигерии экстремисты похитили не менее 200 человек

тени, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:00 Фото: freepik
Представительство ООН в Нигерии сообщает, что по меньшей мере 200 человек, в основном женщины и дети, перемещенные в результате насилия на северо-востоке Нигерии, были похищены исламскими экстремистами, когда они искали дрова недалеко от границы с Чадом, сообщает Zakon.kz.

По данным ООН, жертвы покинули несколько лагерей для перемещенных лиц в поисках дров в муниципальном районе Гамбору Нгала в штате Борно. Тогда они попали в засаду и были взяты в заложники во время нападения в пострадавшем от конфликта регионе, где частые похищения и убийства ограничивают передвижение.

"Точное число похищенных людей остается неизвестным, но оценивается в более чем 200 человек. Хотя, как сообщается, неустановленное количество пожилых женщин и детей в возрасте до 10 лет освободили", – заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Мохамед Фалл.

Местные жители обвинили в нападении исламских экстремистских повстанцев, которые подняли мятеж в Борно в 2009 году, стремясь утвердить свою радикальную интерпретацию исламского закона в регионе. По меньшей мере 35 000 человек были убиты и более 2 миллионов перемещены из-за насилия со стороны воинственной группировки "Боко Харам" и отколовшейся группировки, поддерживаемой группировкой "Исламское государство".

Многие из тех, кто спасается от насилия, находятся в лагерях для перемещенных лиц, таких как лагеря в Гамбору Нгала, где безопасность ограничена территориями рядом с лагерем, в результате чего они либо голодают в лагерях (на фоне сокращения помощи), либо рискуют своей безопасностью в поисках еды.

Последнее нападение является "ярким напоминанием" о том, что в результате конфликта больше всего страдают женщины и девочки, сказал Фолл, призывая к немедленному освобождению жертв.

"Этот акт насилия против и без того травмированных граждан оскорбляет нашу общую человечность", — сказал он.

Силы безопасности Нигерии, борющиеся с повстанцами, перегружены, поскольку они также сражаются с десятками вооруженных группировок, нападающих на отдаленные поселения в других частях северного региона. Кризисы усилили давление на президента Нигерии Бола Тинубу, который был избран в прошлом году после обещания положить конец насилию.

Также накануне частный самолет с семью людьми на борту в среду врезался в дерево после неудачной попытки взлететь в восточном регионе Буркина-Фасо, в результате чего пять человек погибли и двое получили ранения.

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