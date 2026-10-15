Употребление мяса может повышать шансы дожить до 100 лет
Согласно результатам исследования, употребление мяса может быть связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет среди пожилых людей с недостаточным весом. При этом ученые обнаружили, что отказ от мясных продуктов в этой группе может сопровождаться меньшей продолжительностью жизни, особенно у женщин.
Результаты исследования китайских ученых опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
"Специалисты проанализировали данные 5 203 человек старше 80 лет. До столетнего возраста дожили 1 459 участников, остальные умерли раньше. Ученые сопоставили особенности питания пожилых людей с продолжительностью их жизни, уделив особое внимание употреблению мяса", – говорится в научной статье.
Анализ показал, что среди участников с недостаточным весом те, кто ежедневно ел мясо, имели на 44% более высокие шансы дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианцами. Однако у пожилых людей с нормальным или избыточным весом подобной закономерности исследователи не выявили.
Таким образом, результаты работы указывают на возможную связь между употреблением мяса и долголетием у пожилых людей с недостаточной массой тела. При этом исследование не доказывает, что именно мясо способствует увеличению продолжительности жизни.
Ранее ученые сообщили, что нашли способ выявлять риск рака легких еще до появления опухоли.