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Мир

Употребление мяса может повышать шансы дожить до 100 лет

продукты долголетия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 19:55 Фото: pexels
Ученые выяснили, как употребление в пищу мяса связано с долголетием, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам исследования, употребление мяса может быть связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет среди пожилых людей с недостаточным весом. При этом ученые обнаружили, что отказ от мясных продуктов в этой группе может сопровождаться меньшей продолжительностью жизни, особенно у женщин.

Результаты исследования китайских ученых опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

"Специалисты проанализировали данные 5 203 человек старше 80 лет. До столетнего возраста дожили 1 459 участников, остальные умерли раньше. Ученые сопоставили особенности питания пожилых людей с продолжительностью их жизни, уделив особое внимание употреблению мяса", – говорится в научной статье.

Анализ показал, что среди участников с недостаточным весом те, кто ежедневно ел мясо, имели на 44% более высокие шансы дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианцами. Однако у пожилых людей с нормальным или избыточным весом подобной закономерности исследователи не выявили.

Таким образом, результаты работы указывают на возможную связь между употреблением мяса и долголетием у пожилых людей с недостаточной массой тела. При этом исследование не доказывает, что именно мясо способствует увеличению продолжительности жизни.

Ранее ученые сообщили, что нашли способ выявлять риск рака легких еще до появления опухоли.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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