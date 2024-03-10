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Бывшего президента Гондураса осудили по делу о торговле наркотиками в Нью-Йорке

Хуан Орландо Эрнандес, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 17:54 Фото: wikipedia
Хуан Орландо Эрнандес, 55-летний бывший президент Гондураса и, когда-то союзник США в "войне с наркотиками", признан виновным по трем пунктам обвинения, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 8 марта, присяжные признали Эрнандеса виновным по трем пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков и сговоре с оружием. Ему грозит обязательное минимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения, пишет CNN.

Эрнандес стал первым бывшим главой государства, признанным виновным в торговле наркотиками в Соединенных Штатах после того, как в 1992 году был осужден панамский авторитарный генерал Мануэль Норьега .

В ходе двухнедельного судебного разбирательства свидетели рассказали о взятках, полученных в пользу политических кампаний Эрнандеса, в том числе о взятках в размере 1 миллиона долларов от бывшего лидера картеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана .

Во время заключительных прений в среду помощник прокурора США Джейкоб Гутвиллиг заявил суду, что коррумпированный Эрнандес "проложил кокаиновую супермагистраль в Соединенные Штаты".

Эрнандес выступил в свою защиту, подчеркнув свою роль в принятии законодательства по борьбе с преступностью и сотрудничестве с Соединенными Штатами в области борьбы с наркотиками, а также назвав свидетелей "профессиональными лжецами".

Но прокуратура утверждала, что, хотя Эрнандес преследовал некоторых торговцев наркотиками, он защищал других, в том числе своего брата, бывшего депутата Хуана Антонио "Тони" Эрнандеса, который был осужден за торговлю наркотиками в том же здании суда в 2019 году.

Эрнандес был арестован 15 февраля 2022 года, всего через несколько недель после завершения своего второго президентского срока. Через два месяца его экстрадировали в США.

Столь затянувшийся судебный процесс с нетерпением ожидали гондурасцы, которые устали от безнаказанности в своей стране и хотели, чтобы коррумпированные политики предстали перед судом, написало издание Guardian.

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