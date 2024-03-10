Бывшего президента Гондураса осудили по делу о торговле наркотиками в Нью-Йорке
В пятницу, 8 марта, присяжные признали Эрнандеса виновным по трем пунктам обвинения в незаконном обороте наркотиков и сговоре с оружием. Ему грозит обязательное минимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения, пишет CNN.
Эрнандес стал первым бывшим главой государства, признанным виновным в торговле наркотиками в Соединенных Штатах после того, как в 1992 году был осужден панамский авторитарный генерал Мануэль Норьега .
В ходе двухнедельного судебного разбирательства свидетели рассказали о взятках, полученных в пользу политических кампаний Эрнандеса, в том числе о взятках в размере 1 миллиона долларов от бывшего лидера картеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана .
Во время заключительных прений в среду помощник прокурора США Джейкоб Гутвиллиг заявил суду, что коррумпированный Эрнандес "проложил кокаиновую супермагистраль в Соединенные Штаты".
Эрнандес выступил в свою защиту, подчеркнув свою роль в принятии законодательства по борьбе с преступностью и сотрудничестве с Соединенными Штатами в области борьбы с наркотиками, а также назвав свидетелей "профессиональными лжецами".
Но прокуратура утверждала, что, хотя Эрнандес преследовал некоторых торговцев наркотиками, он защищал других, в том числе своего брата, бывшего депутата Хуана Антонио "Тони" Эрнандеса, который был осужден за торговлю наркотиками в том же здании суда в 2019 году.
Эрнандес был арестован 15 февраля 2022 года, всего через несколько недель после завершения своего второго президентского срока. Через два месяца его экстрадировали в США.
Столь затянувшийся судебный процесс с нетерпением ожидали гондурасцы, которые устали от безнаказанности в своей стране и хотели, чтобы коррумпированные политики предстали перед судом, написало издание Guardian.
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