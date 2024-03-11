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Почему в Дании хотят увеличить количество памятников, изображающих женщин

Дания, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 01:59 Фото: pixabay
В Дании всерьез намерены увеличить количество памятников, изображающих женщин. Оказалось, что на сегодняшний день в столице страны Копенгагене из более чем 100 памятников женщинам посвящены только пять. На остальных изображены мужчины и животные, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Gurdian, еще ни одна страна мира не достигла гендерного равенства. По подсчетам различных агентств ООН, пройдет примерно от 80 до 200 лет, пока оно будет установлено в большинстве стран мира. При этом Дания на протяжении многих лет считается одной из наиболее благополучных стран мира с точки зрения гендерного равноправия.

Еще в 1915 году страна оказалась одной из первых, где женщины получили полный объем политических прав наравне с мужчинами. Данная норма была прописана в Конституции страны. Однако сейчас остро стоит вопрос освещения именно культурного наследия страны. Ведь всего в Дании только 31 статуя, изображающая женщин, из 321. Остальные посвящены животным и мужчинам.

Для исправления дисбаланса министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт пообещал использовать до 50 млн датских крон. Это более 7 млн долларов. Для начала в стране планируют создать новый комитет, который предложит памятники женщинам. В нем будут представлены "проигнорированные" в истории Дании женщины. Также комитет будет предлагать соответствующие места для их установки.

"Неужели это то зеркальное отражение, в котором вырастет следующее поколение? Особенно, если учесть, сколько важных достижений в обществе является заслугой женщин. Нам всем нужны ролевые модели, на которые мы можем равняться и, которые дают нам понимание нашего общего прошлого". Якоб Энгель-Шмидт

Министр призвал общественность активнее представлять свои идеи по поводу памятников. Со своей стороны, он предложил посвятить статуи следующим женщинам: кондитерке Карен Вольф, первой женщине-врачу Дании Нильсене Нильсен и женщине-дипломату Бодил Бегтруп.

А королева Дании, которая была у престола 52 года, во время новогоднего поздравления неожиданно объявила об отречении от престола.

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