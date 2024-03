Почему в Дании хотят увеличить количество памятников, изображающих женщин

Как информирует Gurdian, еще ни одна страна мира не достигла гендерного равенства. По подсчетам различных агентств ООН, пройдет примерно от 80 до 200 лет, пока оно будет установлено в большинстве стран мира. При этом Дания на протяжении многих лет считается одной из наиболее благополучных стран мира с точки зрения гендерного равноправия.

Copenhagen has fewer statues of women than ‘mythical animals’ – but Denmark seeks change https://t.co/DpRkP5fZmd