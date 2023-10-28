Количество погибших на шахте Костенко увеличилось до 22

Количество горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко, увеличилось до 22. Такие данные предоставили в ДЧС Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Мурата Катпанова, на момент аварии в шахте находились 252 работника, самостоятельно на поверхность поднялись 206 из них.

"На момент аварии в шахте находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. На данный момент обнаружены тела 22 шахтеров, поиски 24 шахтеров продолжаются. В медицинские учреждения обратились 18 шахтеров". Мурат Катпанов

В заявлении компании ArcelorMittal подтверждается гибель 22 шахтеров.

"ArcelorMittal может подтвердить, что ранее, 28 октября, на угольной шахте Костенко произошла трагическая авария. На данный момент подтверждено, что 22 наших сотрудника погибли, а еще 24 пропали без вести. На поверхность благополучно эвакуировали 206 человек. Никакие слова не могут адекватно передать опустошение, которое испытывает компания после этой аварии. Будет сделано все, что можно сделать для поддержки семей, потерявших близких в это глубоко болезненное время", – говорится в сообщении, размещенном на сайте АО "АрселорМиттал Темиртау" 28 октября 2023 года.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 21-го. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".