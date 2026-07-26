#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
476.07
541.86
6.08
Мир

Анна Асти помогает лечить щенка из Шымкента: появились новые данные о его состоянии

Анна Асти помогает лечить щенка из Шымкента: появились новые данные о его состоянии, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 20:47 Фото: скриншот видео
Щенок Мишутка из Шымкента, которого после резонансной истории забрала к себе певица Анна Асти, продолжает лечение в Москве. Волонтеры рассказали, что у животного подтвердился диагноз энцефалит, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию представители приюта "Из клетки в дом" опубликовали в Instagram.

"Последние новости по Мишутке! У него все стабильно. Диагноз энцефалита подтвердился, но есть проблемы с ЖКТ. Завтра прием у гастроэнтеролога. Видит частично", – говорится в сообщении.

Пользователи поддержали щенка в комментариях и поблагодарили артистку за помощь:

– Это тот малыш, который маму звал? Спасибо за его спасение!

– Мишутка, выздоравливай, малыш! Мы все за тебя переживаем.

– Выздоровления песику! Дай Бог вам здоровья!

– Он необычный малыш, на собачку не похож, очень милый и красивый! Здоровья Мишутке.

– Какой малыш, Мишутка! Какая радость, что он уже ходит, мы так все за него переживали, большое спасибо Анне Асти, что спасла такое замечательное создание.

Мишутка оказался в центре внимания после жестокого обращения. По словам волонтеров, щенка принесли в ветеринарную клинику в крайне тяжелом состоянии после того, как дети поместили его в пакет и били об асфальт. Из-за тяжелых травм животное едва не усыпили.

Во время обследований у щенка выявили серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал бороться за жизнь.

История Мишутки вызвала широкий общественный резонанс. Помочь щенку предлагали многие неравнодушные люди, а российский певец Филипп Киркоров интересовался, каким образом можно поддержать его лечение.

Позже менеджер певицы Анны Асти связался с волонтерами и рассказал, что артистка готова забрать щенка в Москву. Сейчас Мишутка находится в одной из столичных клиник, где проходит обследование и лечение. По словам волонтеров, все расходы на его лечение и содержание взяла на себя Анна Асти.

Ранее сообщалось, что труп собаки протащил по дороге водитель в Узбекистане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
певица
00:53, 12 марта 2024
Анна Асти перенесла концерты из-за состояния здоровья
Анна Асти, певица
15:44, 16 июня 2026
Известная певица из России приютила щенка, над которым жестоко издевались в Шымкенте
певица Анна Асти, композитор Игорь Крутой
17:17, 25 июня 2026
"Красивая песня, певица неприятная": публикация Игоря Крутого с Анной Асти вызвала неоднозначную реакцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мовсар Евлоев
21:43, Сегодня
"Скоро большие новости с Мовсаром": менеджер Евлоева намекнул на бой с Волкановски за пояс
&quot;Елимай&quot;
21:00, Сегодня
"Елимай" не удержал победу в матче с "Кайсаром", играя вдесятером во втором тайме
&quot;Кайрат&quot;
20:54, Сегодня
"Кайрат" одолел "Ордабасы" в сложном и принципиальном матче за первое место в КПЛ
"Астана" разгромила "Алтай" в КПЛ
20:52, Сегодня
"Астана" разгромила "Алтай" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: