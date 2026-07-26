Анна Асти помогает лечить щенка из Шымкента: появились новые данные о его состоянии

Щенок Мишутка из Шымкента, которого после резонансной истории забрала к себе певица Анна Асти, продолжает лечение в Москве. Волонтеры рассказали, что у животного подтвердился диагноз энцефалит, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию представители приюта "Из клетки в дом" опубликовали в Instagram.

"Последние новости по Мишутке! У него все стабильно. Диагноз энцефалита подтвердился, но есть проблемы с ЖКТ. Завтра прием у гастроэнтеролога. Видит частично", – говорится в сообщении.

Пользователи поддержали щенка в комментариях и поблагодарили артистку за помощь:

– Это тот малыш, который маму звал? Спасибо за его спасение! – Мишутка, выздоравливай, малыш! Мы все за тебя переживаем. – Выздоровления песику! Дай Бог вам здоровья! – Он необычный малыш, на собачку не похож, очень милый и красивый! Здоровья Мишутке. – Какой малыш, Мишутка! Какая радость, что он уже ходит, мы так все за него переживали, большое спасибо Анне Асти, что спасла такое замечательное создание.

Мишутка оказался в центре внимания после жестокого обращения. По словам волонтеров, щенка принесли в ветеринарную клинику в крайне тяжелом состоянии после того, как дети поместили его в пакет и били об асфальт. Из-за тяжелых травм животное едва не усыпили.

Во время обследований у щенка выявили серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал бороться за жизнь.

История Мишутки вызвала широкий общественный резонанс. Помочь щенку предлагали многие неравнодушные люди, а российский певец Филипп Киркоров интересовался, каким образом можно поддержать его лечение.

Позже менеджер певицы Анны Асти связался с волонтерами и рассказал, что артистка готова забрать щенка в Москву. Сейчас Мишутка находится в одной из столичных клиник, где проходит обследование и лечение. По словам волонтеров, все расходы на его лечение и содержание взяла на себя Анна Асти.

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