Названы лучшие аэропорты Европы

Международный совет аэропортов ACI World объявил лауреатов ежегодной премии ASQ Awards, отметив лучшие аэропорты мира. В рейтинге победители распределены по группам в зависимости от ежегодного количества пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Помимо указанных позиций, в этом году дополнительно появились новые номинации:

аэропорты с самым преданным своему делу персоналом;

простота перемещения по аэропорту;

самый приятный аэропорт, предоставляющий комфортные условия на время ожидания;

самый чистый аэропорт.

Среди лидеров по числу наград – итальянский Aeroporto di Roma-Fiumicino. Он признан лучшим среди аэропортов с пропускной способностью более 40 млн пассажиров в год, а также находится в списках победителей по всем остальным четырем номинациям.

Белградский аэропорт "Никола Тесла" (Belgrade Nikola Tesla Airport) получил в общей сложности четыре награды.

Фото: X/aeronikolatesla

Так, он был выбран одним из лучших аэропортов Европы с пропускной способностью до 15 млн пассажиров в год. Радостью от полученной награды пресс-служба аэропорта поделилась 12 марта на страницах в Х и instagram.

Также практически во всех номинациях фигурирует испанский Aeropuerto de El Hierro, расположенный в городе Вальверде. Обладателями нескольких наград стали Tallinn Airport, расположенный в столице Эстонии, и барселонский аэропорт Barcelona-El Prat Airport.