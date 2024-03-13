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Названы лучшие аэропорты Европы

Аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 06:56 Фото: pixabay
Международный совет аэропортов ACI World объявил лауреатов ежегодной премии ASQ Awards, отметив лучшие аэропорты мира. В рейтинге победители распределены по группам в зависимости от ежегодного количества пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Помимо указанных позиций, в этом году дополнительно появились новые номинации:

  • аэропорты с самым преданным своему делу персоналом;
  • простота перемещения по аэропорту;
  • самый приятный аэропорт, предоставляющий комфортные условия на время ожидания;
  • самый чистый аэропорт.

Среди лидеров по числу наград – итальянский Aeroporto di Roma-Fiumicino. Он признан лучшим среди аэропортов с пропускной способностью более 40 млн пассажиров в год, а также находится в списках победителей по всем остальным четырем номинациям.

Белградский аэропорт "Никола Тесла" (Belgrade Nikola Tesla Airport) получил в общей сложности четыре награды.

Белград, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 06:56

Фото: X/aeronikolatesla

Так, он был выбран одним из лучших аэропортов Европы с пропускной способностью до 15 млн пассажиров в год. Радостью от полученной награды пресс-служба аэропорта поделилась 12 марта на страницах в Х и instagram.

Также практически во всех номинациях фигурирует испанский Aeropuerto de El Hierro, расположенный в городе Вальверде. Обладателями нескольких наград стали Tallinn Airport, расположенный в столице Эстонии, и барселонский аэропорт Barcelona-El Prat Airport.

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