Украшения для пирсинга эпохи неолита нашли в Турции

Археологи из Университета Мардина Артуклу нашли украшения для пирсинга эпохи неолита в захоронениях Бончуклу Тарла на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Antiquity, изучая гробницы, ученые нашли коллекцию заклепок, напоминавших современные аксессуары для проколотой губы. Расположение этих предметов указывало на то, что древние люди носили их в ушах и на нижней челюсти.

Отмечается, что на челюстях некоторых из найденных в захоронениях черепов исследователи обнаружили характерные следы износа, вероятно, вызванного ношением серьги в губе. Всего в Бончуклу Тарла нашли 85 артефактов, похожих на украшения для пирсинга. Предметы были изготовлены из кремня, меди, известняка и обсидиана.

Согласно радиоуглеродному анализу, пять объектов из коллекции датируются периодом между 10 тыс. и 8 тыс. лет назад, что делает их древнейшими аксессуарами для пирсинга из известных науке. Возраст предыдущих подобных находок на территории современного Ирана составлял лишь 6,4 тыс. лет.

Ученые заявили, что украшения для ношения в проколотой коже находили в гробницах только у взрослых. Это может свидетельствовать, что пирсинг во времена неолита был связан с обрядами инициации при достижении человеком определенного возраста.

Ранее археологи в Испании нашли пещеру, служившую некрополем четыре тысячи лет.