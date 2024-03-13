Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Украшения для пирсинга эпохи неолита нашли в Турции

украшение для пирсинга эпохи неолита, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 20:01 Фото: cambridge.org
Археологи из Университета Мардина Артуклу нашли украшения для пирсинга эпохи неолита в захоронениях Бончуклу Тарла на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Antiquity, изучая гробницы, ученые нашли коллекцию заклепок, напоминавших современные аксессуары для проколотой губы. Расположение этих предметов указывало на то, что древние люди носили их в ушах и на нижней челюсти.

Отмечается, что на челюстях некоторых из найденных в захоронениях черепов исследователи обнаружили характерные следы износа, вероятно, вызванного ношением серьги в губе. Всего в Бончуклу Тарла нашли 85 артефактов, похожих на украшения для пирсинга. Предметы были изготовлены из кремня, меди, известняка и обсидиана.

Согласно радиоуглеродному анализу, пять объектов из коллекции датируются периодом между 10 тыс. и 8 тыс. лет назад, что делает их древнейшими аксессуарами для пирсинга из известных науке. Возраст предыдущих подобных находок на территории современного Ирана составлял лишь 6,4 тыс. лет.

Ученые заявили, что украшения для ношения в проколотой коже находили в гробницах только у взрослых. Это может свидетельствовать, что пирсинг во времена неолита был связан с обрядами инициации при достижении человеком определенного возраста.

Ранее археологи в Испании нашли пещеру, служившую некрополем четыре тысячи лет.

Читайте также

Аэропорт
Названы лучшие аэропорты Европы
ХАМАС принял инициативу США по поводу прекращения огня в Газе
ХАМАС принял инициативу США по поводу прекращения огня в Газе
лыжник, США, лавина, погиб
Прогнозировавший лавины синоптик катался на лыжах и погиб под снежным оползнем в США
Елена Беляева
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: