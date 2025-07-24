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Общество

Ножи эпохи саков нашли в Казахстане археологи

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 05:44 Фото: Zakon.kz
Два идеально сохранившихся бронзовых ножа эпохи саков нашли археологи в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Работы проводились на памятниках у озера Торайгыр в Баянаульском районе, там же выявили новую группу курганов – Торайгыр-7, передает телеканал Astana TV. По словам ученых, ножи отлиты по древней технологии из местной бронзы, но стилистически уже относятся к эпохе раннего железа.

"Это подтверждает, что уже несколько тыс. лет назад в регионе существовали развитые металлургические технологии", – отметила археолог Елена Тушева.

К слову, это одни из древнейших бронзовых изделий, найденных в Павлодарской области.

Тем временем горы навоза, строительного и бытового мусора заполонили поле около аэропорта Урджара.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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