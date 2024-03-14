Токсичная кошка устроила переполох в японском городе

В городе Фукуяма кошка побывала в чане с ядовитыми химикатами и сбежала. Контакт с ней может повлечь серьезные последствия для людей, сообщает Zakon.kz.

Жителей города предупредили, чтобы они не приближались и не прикасались к "ненормально выглядящей" кошке, пишет The Guardian.

Поиски несчастной кошки начались после того, как сотрудник завода по нанесению покрытий на металл в Фукуяме пришел на работу и обнаружил желто-коричневые отпечатки лап, ведущие от контейнера с шестивалентным хромом – генотоксичным канцерогеном. Прикосновение или вдыхание этого вещества может вызвать риск заболеваний носоглотки, рака легких.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что кошка убежала с фабрики, и ее местонахождение в настоящее время неизвестно.



"Мы немедленно предупредили полицию города Фукуяма и живущих пососедству с нашей фабрикой", – сказал представитель завода.

Местным жителям дано указание немедленно вызвать полицию, если они увидят животное. Правда, экологи Фукуямы предположили, что кошка могла уже умереть после контакта с ядовитым химическим веществом.

Более счастливая история случилась с котом, который целый год сидел в приюте и, наконец, обрел счастье в лице новой хозяйки.