Токсичная кошка устроила переполох в японском городе
Жителей города предупредили, чтобы они не приближались и не прикасались к "ненормально выглядящей" кошке, пишет The Guardian.
Поиски несчастной кошки начались после того, как сотрудник завода по нанесению покрытий на металл в Фукуяме пришел на работу и обнаружил желто-коричневые отпечатки лап, ведущие от контейнера с шестивалентным хромом – генотоксичным канцерогеном. Прикосновение или вдыхание этого вещества может вызвать риск заболеваний носоглотки, рака легких.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что кошка убежала с фабрики, и ее местонахождение в настоящее время неизвестно.
"Мы немедленно предупредили полицию города Фукуяма и живущих пососедству с нашей фабрикой", – сказал представитель завода.
Местным жителям дано указание немедленно вызвать полицию, если они увидят животное. Правда, экологи Фукуямы предположили, что кошка могла уже умереть после контакта с ядовитым химическим веществом.
Более счастливая история случилась с котом, который целый год сидел в приюте и, наконец, обрел счастье в лице новой хозяйки.