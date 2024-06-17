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В России кошка устроила пожар

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:28 Фото: pixabay
16 июня в забайкальском городе Нерчинске кошка устроила пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России установили, что кошка перегрызла электропроводку, в результате чего и произошло короткое замыкание. Пожарные нашли ее в бессознательном состоянии и уже на улице вернули к жизни. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:28

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Огонь на 20 кв. м ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

 Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 08:28

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Учитывая причину пожара, МЧС соседней страны рекомендует теперь убирать провода, чтобы домашние животные, скучающие в ожидании хозяев, не могли до них добраться.

В другом российском городе уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру.

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