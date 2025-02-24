Жителей Замбии обвинили в попытке навредить президенту с помощью колдовства

Двое мужчин предстали перед судом по обвинению в колдовстве и хранении амулетов, предназначенных для нанесения вреда президенту Замбии, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, это дело отражает веру в различные формы магии, которые сохранились в некоторых частях Южной Африки и криминализованы в Замбии.

В судебном процессе присутствует значительная доля политической интриги. Прокуроры утверждают, что двое обвиняемых мужчин были наняты братом Эммануэля Банды – бывшего законодателя, который сейчас находится в бегах, – чтобы проклясть президента Хакаинде Хичилему. Сам президент не прокомментировал этот случай.

Фото: wikipedia

Некоторые политики и другие общественные деятели в Замбии ранее заявляли, что верят в колдовство и ищут сверхъестественную помощь, которая могла бы сделать их сильнее или популярнее.

Сам Хичилема был обвинен в использовании колдовства во время гонок с лидером оппозиции покойным президентом Майклом Сата. Тот утверждал, что магия из его родного региона сильнее.

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