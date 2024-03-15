20 ожидающих гуманитарку палестинцев погибли в результате удара ВС Израиля по Газе

В Министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что в результате удара по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа ожидающих гуманитарную помощь, 20 человек погибли и 155 ранены, передает Zakon.kz.

По данным Al Jazeera, удар был нанесен израильским вертолетом. Раненые поступили в больницу "Аль-Шифа".

Медики с трудом справляются с объемом работ из-за количества пострадавших и характера их ранений.

Ранее сообщалось, что 8 марта ВС Израиля выпустили заявление, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу "по ряду подозреваемых", которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.

ЦАХАЛ тогда заявил: "Пока грузовики ехали к распределительным центрам, вокруг них собралась толпа из примерно 12 тыс. жителей Газы и разграбила оборудование, которое они перевозили. В ходе грабежей произошли инциденты, причинившие значительный вред гражданскому населению, в результате давки и наезда грузовиков на людей", – отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что ХАМАС согласилась на инициативу США о прекращении огня в секторе Газе и возвращении перемещенных лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Все новости по этой теме можно прочитать здесь.

