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79-летнего актера из "Игры в кальмара" осудили за домогательства

Актер из &quot;Игры в кальмара&quot; осужден, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 14:28 Фото: скриншот видео
Южнокорейского актера О Ён Су, сыгравшего в фильме "Игра в кальмара" 76-летнего старика О Иль-нама, осудили за домогательства к женщине в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Отделение окружного суда Сувона в городе Соннам приговорило О Ён Су к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года, а также к 40-часовому курсу лечения для сексуальных преступников, пишет издание Ёнхап.

Обвинение 79-летнему актеру выдвинули в ноябре 2022 года. Потерпевшая заявила, что О обнял ее и поцеловал в щеку против ее воли во время своего двухмесячного гастрольного тура в 2017 году.

Сам осужденный вину не признал. Однако суд счел доводы обвинения достоверными, а показания потерпевшей – последовательными и "не выдуманными".

Покидая зал суда, актер сообщил журналистам, что планирует обжаловать приговор.

Дело о домогательствах было возбуждено в декабре 2021 года. Но в апреле 2022 года полиция закрыла его, не выдвинув никаких обвинений актеру. Однако позже прокуратура возобновила расследование по просьбе жертвы.

О Ён Су получил "Золотой глобус" 2022 года за роль в популярном сериале Netflix "Игра в кальмара".

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