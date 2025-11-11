81-летнего актера "Игры в кальмара" оправдали по делу о домогательствах

11 ноября звезду сериала Netflix "Игра в кальмара" южнокорейского актера О Ён Су оправдали после того, как суд высшей инстанции отменил его прежний приговор, сообщает Zakon.kz.

По данным People, сейчас его признали невиновным по делу о сексуализированных домогательствах. До этого по решению низшей инстанции, артиста приговорившего к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

"Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены, что затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение", – пришел к выводу суд.

В суде также не исключили, что воспоминания женщины искажены.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники используют дипфейк с Динарой Сатжан и Айжан Аймагановой для обмана казахстанцев.