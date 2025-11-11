#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
525.28
607.85
6.47
Культура и шоу-бизнес

81-летнего актера "Игры в кальмара" оправдали по делу о домогательствах

Звезда сериала &quot;Игра в кальмара&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 03:59 Фото: Netflix
11 ноября звезду сериала Netflix "Игра в кальмара" южнокорейского актера О Ён Су оправдали после того, как суд высшей инстанции отменил его прежний приговор, сообщает Zakon.kz.

По данным People, сейчас его признали невиновным по делу о сексуализированных домогательствах. До этого по решению низшей инстанции, артиста приговорившего к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

"Потерпевшая неохотно согласилась на предложение подсудимого обняться, и действие было совершено. Интенсивность объятий и специфический характер акта четко не установлены, что затрудняет вывод о том, что имело место непристойное нападение", – пришел к выводу суд.

В суде также не исключили, что воспоминания женщины искажены.

Ранее мы сообщали о том, что мошенники используют дипфейк с Динарой Сатжан и Айжан Аймагановой для обмана казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальном домогательстве
17:02, 25 ноября 2022
78-летнего актера из "Игры в кальмара" обвинили в сексуальном домогательстве
79-летнего актера из "Игры в кальмара" осудили за домогательства
14:28, 15 марта 2024
79-летнего актера из "Игры в кальмара" осудили за домогательства
Названа дата выхода финального сезона "Игры в кальмара"
07:40, 08 мая 2025
Названа дата выхода финального сезона "Игры в кальмара"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: